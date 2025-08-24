Calciomercato Milan, il giornalista stuzzica i tifosi: «Possono aspettarselo negli ultimi giorni»

Calciomercato Milan, il giornalista tramite il proprio account X ha parlato di possibili investimenti importanti negli ultimi giorni di mercato

Il Milan si prepara a un finale di mercato scoppiettante. A lanciare la bomba è stato il noto giornalista Giovanni Capuano, che sul suo profilo X ha svelato le possibili manovre dei rossoneri. Secondo Capuano, i tifosi del Diavolo possono aspettarsi altri colpi di mercato prima della chiusura della sessione estiva, a conferma della volontà del club di rinforzare ulteriormente la rosa.

LE PAROLE DI CAPUANO SU X – «Dall’inizio del mercato (giugno) il Milan ha fatto cessioni per 185 milioni di euro senza contare eventuali bonus o riscatti, con l’eccezione dell’obbligo per Pobega. Ha concluso acquisti per circa 110. Il punto sta tutto qui. Nelle scorse sessioni la regola era reinvestire i proventi dell’area sportiva (premi, eventuale Champions e proventi del mercato): sempre rispettata. Dunque, i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi nell’ultima settimana di agosto e potrebbero anche salire con l’uscita di altri giocatori. Altrimenti, per la prima volta, Red Bird avrebbe “tradito” la sua consuetudine».

Il direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio con un’esperienza pluriennale e una grande capacità di scouting, avrebbe a disposizione un budget significativo per gli ultimi giorni di trattative. Si parla di una cifra che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro, un tesoretto che permetterebbe al Milan di puntare a profili di alto livello per completare l’organico a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua filosofia di gioco pragmatica e vincente.

La notizia ha scatenato l’entusiasmo tra i sostenitori milanisti, che sognano altri acquisti di qualità dopo quelli già messi a segno. Con un budget così cospicuo, il club potrebbe puntare a rinforzare il centrocampo o a inserire un altro esterno offensivo, per dare al tecnico più alternative tattiche. La dirigenza del Milan, guidata da Tare, ha dimostrato di voler fare sul serio in questa sessione di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.

L’operato di Tare ha già convinto molti, e l’idea che ci possano essere altri investimenti importanti rafforza la fiducia nel progetto. I tifosi ora non vedono l’ora di scoprire quali saranno i nomi che il Milan cercherà di portare a casa, in un finale di mercato che si preannuncia elettrizzante e decisivo per le sorti della prossima stagione del Diavolo.