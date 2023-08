Calciomercato Milan, suggestione Roma per Romelu Lukaku: i giallorossi provano il colpo a sorpresa per l’attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il CEO della Roma Lina Souloukou si troverebbe a Londra in queste ore. Missione per sondare Lukaku, la suggestione delle ultime ore in casa giallorossa.

L’attaccante è stato accostato anche al calciomercato Milan.