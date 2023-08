Mercato Milan, suggestione Lukaku? Un fattore può aiutare

Calciomercato Milan, suggestione Lukaku per i rossoneri? i rapporti tra Cardinale e Boehly potrebbero agevolare l’affare

Romelu Lukaku rappresenta un’importante suggestione per il calciomercato Milan. Come riferito da Carlo Pellegatti, al momento non c’è una trattativa ma la pista potrebbe presto scaldarsi.

Gli ottimi rapporti tra Cardinale e Boehly potrebbero agevolare l’operazione: servirebbe il prestito da parte dei Blues e una rinuncia del belga a parte dell’ingaggio.