Calciomercato Milan, stallo totale per il rinnovo di Maignan: trattativa interrotta e retroscena Chelsea. La situazione

Calciomercato Milan, prosegue lo stallo per quanto riguarda il rinnovo di Maignan anche se Allegri sta alzando il pressing. Ultime

La questione del prolungamento contrattuale di Mike Maignan col calciomercato Milan sta attraversando una fase di «stallo totale». Nonostante il portiere francese sia diventato un pilastro inamovibile della squadra, il suo futuro in rossonero non è più così certo.

Calciomercato Milan, stallo Maignan: la carriera e i trofei in rossonero

Arrivato al Milan nell’estate del 2019 dal Lille per soli 15 milioni di euro, Maignan ha saputo conquistare tifosi e critica. Fino ad oggi, ha collezionato un totale di 174 partite con il Diavolo, arricchendo il suo palmarès con uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana nel gennaio 2025.

Rinnovo in stallo nonostante l’accordo vicino

La trattativa per un eventuale prolungamento era stata avviata nei primi mesi dell’anno e sembrava in dirittura d’arrivo. Le parti, infatti, erano vicine a trovare un accordo sulla base di un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione.

Inspiegabilmente, i dialoghi sono stati interrotti e ora vivono una fase di stallo importante. La mancata firma su quello che si preannunciava come un contratto fondamentale per blindare uno dei migliori portieri in circolazione sta alimentando le voci di mercato attorno al numero uno della nazionale francese.

Il tentativo del Chelsea respinto

A confermare l’interesse dei top club, Calciomercato.com rivela un significativo retroscena di mercato risalente alla scorsa estate: c’è stata una concreta possibilità che Maignan si trasferisse al Chelsea.

Tuttavia, il club londinese non ha soddisfatto la richiesta economica del Milan, che per il suo portiere chiedeva di spingersi sino ai 20 milioni di euro più bonus. Una richiesta che, se fosse stata accettata, avrebbe portato Maignan lontano da Milanello. La situazione attuale di stallo potrebbe riaprire le porte per nuove offerte nella prossima sessione di mercato.