Calciomercato Milan, quale futuro per Maignan? Ha risposto a questa domanda Allegri in conferenza stampa. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha toccato un tasto emotivo e cruciale in conferenza stampa, parlando del senso di appartenenza al Milan e rispondendo indirettamente alle voci di mercato riguardanti i suoi campioni, incluso il portiere Mike Maignan.

Il tecnico ha lanciato un messaggio forte e chiaro a tutti i tesserati: «Dico sempre ai ragazzi che quando siamo al Milan, tutti noi e non solo i giocatori, devono lavorare tutti i giorni con una passione per creare presupposti per ottenere risultati, perché la maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo».

In merito alla situazione contrattuale di Maignan, considerato uno dei pilastri della squadra, Allegri ha delegato piena fiducia alla dirigenza. «Maignan è un grandissimo portiere», ha riconosciuto l’allenatore, aggiungendo subito: «la società sta programmando il futuro del Milan e quindi ci sono Tare e Furlani che penseranno al meglio per il Milan».

Il tecnico ha ribadito che, in campo, l’attenzione deve rimanere altissima e focalizzata esclusivamente sulla stagione in corso. «Noi dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo finale: i primi quattro posti per tornare a giocare la Champions». La priorità del Milan di Igli Tare resta il risultato sportivo, con la dirigenza al lavoro per blindare i talenti.