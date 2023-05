Calciomercato Milan: spunta un nuovo obiettivo dal Chelsea

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso spunta un nuovo obiettivo dal Chelsea

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso spunta un nuovo obiettivo dal Chelsea:

come riportato da Calciomercatoweb Kovačić è il primo obiettivo per sostituire Bennacer: il Milan si aspetta di prenderlo dai ‘Blues’ per 15-18 milioni di euro al massimo. L’ingaggio di 9 milioni di euro netti a stagione verrebbe spalmato su più anni, di modo da rientrare nei parametri societari.