Calciomercato Milan, cessione ad un passo: il calciatore ha già dato la disponibilità a trasferirsi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato da Nico Schira Marco Sportiello è sempre più vicino a un trasferimento alla Cremonese, neopromossa in Serie A. Il portiere, attualmente in forza al Milan, ha dato la sua disponibilità a lasciare il club rossonero per cercare maggiore spazio e un ruolo da protagonista nella prossima stagione. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con la Cremonese che sta lavorando intensamente per rinforzare la propria rosa in vista del ritorno nella massima serie.

Sportiello, 33 anni, è arrivato al Milan come vice-Maignan, ma le opportunità di scendere in campo sono state limitate. L’esperienza e l’affidabilità del portiere, che vanta un lungo curriculum in Serie A con squadre come l’Atalanta e la Fiorentina, lo rendono un profilo molto interessante per la Cremonese, che cerca un punto fermo tra i pali per affrontare le sfide del campionato.

L’interesse della Cremonese per Sportiello si inserisce in una più ampia strategia di mercato volta a costruire una squadra competitiva sotto la guida di Davide Nicola. Il club grigiorosso sta cercando di assicurarsi giocatori esperti e motivati, e Sportiello rientra perfettamente in questo identikit.

La partenza di Sportiello dal Milan aprirebbe, invece, uno scenario interessante per i rossoneri, che si troverebbero a dover riconsiderare il ruolo di secondo portiere. Al momento, la situazione è in evoluzione, ma la volontà di Sportiello di cambiare aria sembra chiara, spingendo verso un trasferimento che potrebbe giovare a tutte le parti coinvolte. La definizione dell’accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni.