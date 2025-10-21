Calciomercato Milan, i media britannici spingono per il trasferimento di Son! Cosa filtra sull’ex Tottenham. Le ultimissime

Dopo aver conquistato la vetta della classifica in solitaria grazie alla vittoria sulla Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri torna a sognare in grande sul fronte calciomercato. La notizia, rilanciata dai media britannici, riguarda Heung-min Son, l’ex stella del Tottenham e attuale attaccante del Los Angeles FC in MLS, che starebbe cercando un trasferimento in prestito temporaneo in Europa.

L’obiettivo del fuoriclasse sudcoreano, che in estate ha lasciato Londra per gli Stati Uniti, è chiaro: mantenere l’alta forma fisica in vista del prossimo Campionato del Mondo. Per il Milan, l’ipotesi rappresenta un colpo eccellente, che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo decimato dagli infortuni, problema che Allegri ha più volte sottolineato.

L’operazione sarebbe resa possibile dalla celebre «clausola David Beckham», una norma che consente ai giocatori della Major League Soccer di essere ceduti in prestito durante la pausa invernale – tra dicembre e gennaio – per restare in attività agonistica. Come riportato da Transferfeed.com, il DS Igli Tare starebbe valutando seriamente l’affare per portare a San Siro la stella coreana, il cui valore tecnico è universalmente riconosciuto.

L’eco del precedente Beckham è fortissimo: l’inglese scelse i rossoneri in prestito nel 2009 e nel 2010 proprio con l’intento di conservare il posto in Nazionale per il Mondiale. Un esempio di come il Milan possa offrire la vetrina ideale per i campioni.

Tuttavia, l’illustre precedente porta con sé un rischio che la dirigenza rossonera, già alle prese con l’emergenza infortuni, dovrà soppesare. Fu proprio durante il secondo prestito al Milan che David Beckham subì la rottura del tendine d’Achille contro il Chievo nel marzo 2010, un infortunio che gli costò la partecipazione al Mondiale sudafricano. Un prezzo altissimo che i rossoneri sperano di non pagare con Son Heung-min.