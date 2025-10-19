Calciomercato
Calciomercato Milan, conferme su Son! Ipotesi prestito a gennaio, queste le possibili condizioni dell’affare
Calciomercato Milan, arrivano dalla Gazzetta dello Sport importanti conferme sull’anticipazione proveniente dall’Inghilterra: rossoneri su Son
La notizia, lanciata dall’Inghilterra, accende i sogni dei tifosi Rossoneri: Heung-min Son, attualmente al Los Angeles FC (MLS), starebbe cercando un trasferimento in prestito temporaneo in Europa per mantenere l’alta forma fisica in vista del prossimo Campionato del Mondo.
«C’è l’ipotesi calciomercato Milan», secondo i media britannici, e sarebbe un ottimo colpo per i Rossoneri che potrebbero avvalersi della “clausola David Beckham”. Questa clausola, nota nel mondo del calcio, permette ai giocatori della Major League Soccer di essere ceduti in prestito durante la pausa invernale (tra dicembre e gennaio) per restare in attività.
Son Heung-min potrebbe dunque presto debuttare nella nostra Serie A. Secondo quanto riportato da Transferfeed.com, il Milan starebbe valutando seriamente la possibilità di portare a San Siro la stella sudcoreana, celebre per le sue stagioni al Tottenham con cui ha vinto l’ultima Europa League.
Calciomercato Milan, Son sulle orme di Beckham: un precedente illustre e un rischio
L’operazione ricalcherebbe perfettamente le orme di un altro illustre giocatore della MLS: David Beckham. L’inglese scelse di giocare in prestito per il Milan nei primi mesi del 2009 e del 2010, spinto dall’allora CT dell’Inghilterra, Fabio Capello. L’obiettivo era lo stesso: mantenersi al top in vista del Mondiale.
Tuttavia, il precedente Beckham porta con sé anche un avvertimento: l’ex Spice Boy saltò il Mondiale sudafricano in seguito alla rottura del tendine d’Achille rimediata nei minuti finali del match di Serie A contro il Chievo a San Siro nel mese di marzo. Un rischio che il Milan, consapevole dell’emergenza infortuni, dovrà valutare attentamente.