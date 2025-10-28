Calciomercato Milan, annuncio improvviso di Fabrizio Romano su Son: l’ha detto sul suo futuro. Le ultimissime notizie

La possibilità che Heung-min Son potesse approdare in Serie A a gennaio, sfruttando la pausa del campionato MLS per un prestito a breve termine, è stata categoricamente smentita. A fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante coreano è stato Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, che ha spento le voci circolate nei giorni scorsi.

Nonostante le segnalazioni provenienti dall’Italia – che avevano fantasticato su un possibile arrivo di un top player internazionale per rafforzare i club italiani durante la finestra invernale – Romano ha confermato che non ci sono trattative in corso tra i club di Serie A e l’entourage di Son per una tale operazione.

La posizione del giocatore, ora in forza ai LA Galaxy dopo il suo trasferimento estivo dalla Premier League, è chiara. L’attaccante coreano non è in trattativa con nessuna parte per un trasferimento temporaneo e, al contrario, risulta essere completamente concentrato sui LA Galaxy.

Questo scoop di Romano chiude di fatto la porta alle speculazioni che avevano coinvolto diverse squadre di Serie A in cerca di un rinforzo di alto profilo per la seconda parte della stagione. Un prestito a breve termine era un’opzione allettante per i club italiani, come il Milan di Allegri e del DS Igli Tare, che come visto è sempre alla ricerca di soluzioni offensive e di star internazionali per innalzare il livello.

Tuttavia, il focus di Son sulla sua nuova avventura in MLS, e l’impegno totale con il club californiano, rendono l’ipotesi di un ritorno temporaneo nel calcio europeo al momento irrealizzabile. Per i club italiani, le speranze di vedere l’ex stella del Tottenham calcare i campi della Serie A dovranno, dunque, essere rinviate a data da destinarsi.