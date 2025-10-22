Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti ‘chiama’ Son: il messaggio in diretta fa impazzire i tifosi. Le ultimissime notizie

Un’indiscrezione di mercato proveniente dal portale britannico Transferfeed sta infiammando l’ambiente rossonero: il capitano della Corea del Sud, Heung Min Son, attualmente impegnato nel campionato americano, potrebbe sbarcare al Milan in prestito. L’obiettivo dell’attaccante sarebbe quello di mantenere una condizione fisica ottimale durante la pausa della MLS, in vista dell’imminente Mondiale 2026.

Questa soluzione, nota come «Beckham Clause» (richiamando l’esperienza di David Beckham ai tempi dei Los Angeles Galaxy), permetterebbe a Son di non perdere il ritmo partita e di arrivare preparato all’appuntamento iridato con la sua nazionale. Tra le possibili destinazioni europee, il Milan rappresenterebbe una cornice di lusso per il fuoriclasse, che offrirebbe un upgrade tecnico immediato alla squadra di Massimiliano Allegri.

Sull’eventualità di questo arrivo, si è espresso con entusiasmo il noto opinionista Carlo Pellegatti nel suo ultimo video sul canale YouTube. La sua reazione è stata di totale apertura all’affare: «A me farebbe impazzire la presenza di Son», ha dichiarato Pellegatti, sottolineando come il sudcoreano sia il profilo ideale per completare il reparto offensivo rossonero.

«Può giocare davanti a sinistra a destra, completerebbe il reparto, è un giocatore completo», ha continuato l’opinionista, mettendo in risalto la versatilità e l’alto livello tecnico del giocatore. Un innesto di tale calibro darebbe un segnale forte a tutto il campionato e rinforzerebbe in modo significativo le chance scudetto del Milan, supportando il lavoro del DS Iglli Tare nel costruire una squadra sempre più competitiva.

La speranza di Pellegatti, che riflette l’entusiasmo di gran parte della tifoseria, è palpabile: «Sarei entusiasta perché è un grande, grandissimo giocatore. Spero possa venire al Milan». Al momento si tratta solo di una suggestione lanciata da Transferfeed, ma la possibilità di vedere un campione del calibro di Son in maglia rossonera per la seconda parte della stagione è un’ipotesi che fa sognare i tifosi e che lo staff di Allegri e Tare valuterà certamente con grande attenzione.