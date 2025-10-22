Mercato Milan, sogno Son: l’idea del prestito dagli USA per il Mondiale. Pellegatti entusiasta: «Mi farebbe impazzire»

Mercato Milan, suggestione Son sempre più viva: Carlo Pellegatti, noto giornalista, entusiasta all’idea del possibile arrivo dell’ex Tottenham

Nei giorni scorsi, il portale britannico Transferfeed ha lanciato una suggestione di mercato che potrebbe accendere l’entusiasmo dei tifosi Rossoneri: l’ipotesi di vedere Heung Min Son al mercato Milan per la seconda parte della stagione. L’attaccante coreano, che si trasferirà negli Stati Uniti, potrebbe approfittare della pausa del campionato americano per mantenere la condizione fisica in vista del Mondiale 2026, al quale parteciperà da capitano della Corea del Sud.

Mercato Milan, Son a gennaio? La felicità di Pellegatti

Di questa affascinante eventualità ha parlato Carlo Pellegatti in uno dei suoi ultimi video sul canale YouTube, esprimendo un parere estremamente favorevole all’operazione.

Pellegatti si è detto letteralmente conquistato dall’idea: “A me farebbe impazzire la presenza di Son”. Il noto giornalista e tifoso Rossonero ha sottolineato la grande versatilità e completezza del giocatore, che si adatterebbe perfettamente al reparto offensivo del Milan: “Può giocare davanti a sinistra a destra, completerebbe il reparto è un giocatore completo”.

La conclusione di Pellegatti non lascia spazio a dubbi: “Sarei entusiasta perché è un grande, grandissimo giocatore. Spero possa venire al Milan”. L’arrivo di Son in prestito a costo contenuto rappresenterebbe un rinforzo di altissimo livello per puntare allo Scudetto, offrendo ad Allegri un top player internazionale nel momento cruciale della stagione.