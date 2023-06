Calciomercato Milan: smentiti i colloqui per un attaccante

Intervistato da Fabrizio Romano, l’avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure ha commentato l’ interessamento del Milan per Lukaku

Intervistato da Fabrizio Romano, l’avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure ha commentato l’ interessamento del Milan per Lukaku:

«Nessun colloquio in corso con il Milan. Romelu vuole restare in Europa; lo ha confermato non unendosi ora all’Arabia Saudita. Posizione Chelsea: i club interessati devono presentare un’offerta ferma»