Ballo-Toure, il futuro si complica: la scelta del Milan

Calciomercato Milan, resta in bilico il futuro di Ballo-Toure: il terzino è in uscita ma non ci sono soluzioni a titolo definitivo

Tra i nomi che potrebbero lasciare il calciomercato Milan in questa ultima settimana di trattative c’è sicuramente Ballo-Touré.

Ad oggi però, come riportato dal Corriere dello Sport, le soluzioni a titolo definitivo latitano: il Werder Brema ha chiesto il calciatore solo in prestito. Se dovesse rimanere a Milanello i rossoneri hanno deciso di non reintegrarlo in rosa.