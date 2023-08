Singo-Milan, porta chiusa: UFFICIALE al Monaco. Il comunicato

Calciomercato Milan, si chiude definitivamente l’ipotesi Singo: ufficiale la cessione del laterale al Monaco. Il comunicato del Torino

Tramite un comunicato ufficiale, il Torino ha reso nota la cessione di Singo, obiettivo del calciomercato Milan, al Monaco:

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo.

Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera