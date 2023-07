Calciomercato Milan: sfuma il ritorno di un ex rossonero

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato si è parlato anche del ritorno di Aubameyang. Un colpo ormai sfumato

Sfuma il possibile ritorno in rossonero di Aubameyang. L’attaccante, accostato sul mercato al Milan, ripartirà dalla Ligue 1:

come riportato da RMC Sport, l’attaccante gabonese aveva già raggiunto da tempo un accordo con il Marsiglia e c’era grande ottimismo per la chiusura positiva della trattativa. Restava solo da trovare un accordo con i londinesi, che alla fine hanno deciso di assecondare la volontà del giocatore e di risolvere il contratto. Le visite mediche sarebbero previste per domani e dovrebbero svolgersi in Germania, dove i marsigliesi sono in ritiro.