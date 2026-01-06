Calciomercato Milan, Fullkrug apre le danze e crea nuovi scenari per la lista Serie A. Le ultime

Calciomercato Milan, si entra nel vivo con l’innesto del centravanti tedesco, un’operazione che permette ai rossoneri di mantenere due slot liberi

Il mese di gennaio ha portato il primo squillo ufficiale in casa rossonera: l’arrivo di Niclas Fullkrug, possente centravanti della nazionale tedesca noto per la sua abilità nel gioco aereo, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto. L’operazione offre una boccata d’ossigeno a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che ha dovuto gestire un organico ridotto dopo la scelta estiva di sfoltire la rosa a causa della mancata partecipazione alle coppe europee.

Strategie difensive e slot disponibili

Nonostante l’arrivo del panzer tedesco, le criticità rimangono. L’infortunio prolungato di Santi Gimenez, il prolifico attaccante messicano punto di riferimento dell’area di rigore, e le defezioni nel reparto arretrato spingono la dirigenza a cercare un nuovo difensore centrale. Secondo quanto emerge dalle analisi sulla composizione della lista, il Diavolo ha ancora spazio per due innesti.

La normativa vigente richiede la registrazione di 25 calciatori, suddivisi tra 17 “non formati”, 4 del vivaio nazionale e 4 del vivaio del club. Attualmente, nella lista stranieri occupata da elementi di spicco come Mike Maignan, il reattivo portiere francese, e Luka Modric, il plurititolato regista croato, ci sono ancora due posti liberi (15 su 17). Anche nel “vivaio Italia”, dove figurano Samuele Ricci, il talentuoso metodista ex Torino, e Koni De Winter, il solido centrale belga di formazione italiana, resta uno slot disponibile.

Calciomercato Milan tra extracomunitari e giovani U22

Un capitolo a parte riguarda gli extracomunitari. I rossoneri hanno a disposizione entrambi gli slot stagionali. Uno di questi potrebbe essere occupato da Filip Kostic, l’esperto esterno serbo attualmente al Partizan Belgrado, sfumata invece la pista Arizala, che ha preferito l’Udinese.

Inoltre, il club può contare sulla flessibilità degli Under 22 come Davide Bartesaghi, il promettente terzino sinistro cresciuto a Milanello, che non occupano posti in lista. Il focus ora resta sulla difesa: che sia un profilo esperto o una giovane scommessa, il nuovo rinforzo potrà essere inserito senza necessità di ulteriori cessioni.