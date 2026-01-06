Gila, l’agente chiude al Milan? Parole pesantissime sul futuro dello spagnolo. Lo scenario per gennaio

Gila, l’agente dello spagnolo, Camano, ha allontanato le voci che di addio dalla Lazio del difensore spagnolo finito nel mirino del Milan

Il mercato di gennaio 2026 del Milan ruota attorno alla ricerca di un difensore centrale di spessore e il nome di Mario Gila rimane tra i preferiti assoluti del DS Igli Tare. Le recenti dichiarazioni del suo agente, Alejandro Camaño, rilasciate a Calciomercato.it, hanno però ribadito un concetto chiaro: la testa dello spagnolo è rivolta esclusivamente al presente in biancoceleste.

La posizione dell’agente: “Concentrato sulla Lazio”

Camaño ha gettato acqua sul fuoco dei rumors che vorrebbero il centrale classe 2000 nel mirino delle milanesi. Nonostante il contratto scada tra soli 18 mesi (giugno 2027) e le trattative per il rinnovo siano attualmente in una fase di stallo, l’agente ha sottolineato come la priorità sia vincere con la maglia della Lazio.

L’ostacolo Lotito: Come spesso accade con la presidenza laziale, la valutazione del cartellino è altissima: si parte da una base di 30-35 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe limare facendo leva proprio sulla vicinanza della scadenza contrattuale.

La strategia di Tare: il fattore “scoperta”

Per Igli Tare, Mario Gila non è un nome come gli altri. Fu proprio l’attuale dirigente rossonero a portarlo in Italia dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro, intravedendone le potenzialità da top club.