Calciomercato Milan, super colpo in Serie A: Tare pianifica l’assalto estivo, monitoraggio continuo e affondo dietro l’angolo

Calciomercato Milan, possibile super colpo in Serie A per la prossima estate: i rossoneri seguono molto da vicino Santiago Castro del Bologna

Il calciomercato Milan continua a guardare con grande attenzione ai giovani talenti della Serie A in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome che sta salendo nelle gerarchie rossonere è quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, il giovane argentino è «osservato da tempo dallo staff rossonero». Il recente match tra Parma e Bologna (dove Castro ha brillato, segnando una doppietta nella vittoria dei felsinei contro i ducali) ha fornito un’ulteriore e convincente prova delle qualità del giocatore.

Calciomercato Milan, attacco giovanissimo nel mirino

Castro (classe 2004), che il Bologna ha acquistato dal Vélez Sarsfield, è un centravanti moderno, apprezzato per la sua forza fisica, la capacità di attaccare la profondità e il fiuto del gol. L’attaccante si sta imponendo nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano e le sue prestazioni hanno convinto il Milan a inserirlo con decisione nella «lista dei monitorati con attenzione».

L’interesse per Castro si inserisce perfettamente nella strategia del Milan di puntare su profili giovani e di prospettiva, che possano garantire un alto rendimento sportivo e un potenziale di maxi-plusvalenza in futuro.