Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, super colpo in Serie A: Tare pianifica l'assalto estivo, monitoraggio continuo e affondo dietro l'angolo

Calciomercato News

Pavlovic, importanti indiscrezioni sul futuro del serbo: top club respinto con perdite, il difensore serbo non si muove da Milanello

Calciomercato News

Rinnovo Saelemaekers, dialoghi avviati per il prolungamento del contratto: distanza di circa un milione di euro tra domande e offerta

Calciomercato News

Mercato Milan, Allegri verrà accontentato a gennaio: diversi attaccanti sul taccuino, arriverà questo profilo a Milanello. La situazione

Calciomercato News

Calciomercato Milan, sono due gli obiettivi principali in difesa per gennaio: Tare avvia i dialoghi, lo scenario caso per caso

Calciomercato

Calciomercato Milan, super colpo in Serie A: Tare pianifica l’assalto estivo, monitoraggio continuo e affondo dietro l’angolo

Milan news 24

Published

17 minuti ago

on

By

Igli Tare

Calciomercato Milan, possibile super colpo in Serie A per la prossima estate: i rossoneri seguono molto da vicino Santiago Castro del Bologna

Il calciomercato Milan continua a guardare con grande attenzione ai giovani talenti della Serie A in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome che sta salendo nelle gerarchie rossonere è quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, il giovane argentino è «osservato da tempo dallo staff rossonero». Il recente match tra Parma e Bologna (dove Castro ha brillato, segnando una doppietta nella vittoria dei felsinei contro i ducali) ha fornito un’ulteriore e convincente prova delle qualità del giocatore.

Calciomercato Milan, attacco giovanissimo nel mirino

Castro (classe 2004), che il Bologna ha acquistato dal Vélez Sarsfield, è un centravanti moderno, apprezzato per la sua forza fisica, la capacità di attaccare la profondità e il fiuto del gol. L’attaccante si sta imponendo nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano e le sue prestazioni hanno convinto il Milan a inserirlo con decisione nella «lista dei monitorati con attenzione».

L’interesse per Castro si inserisce perfettamente nella strategia del Milan di puntare su profili giovani e di prospettiva, che possano garantire un alto rendimento sportivo e un potenziale di maxi-plusvalenza in futuro.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.