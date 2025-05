Condividi via email

Calciomercato Milan, svelato l’esito dell’incontro con la Roma per Saelemaekers: il suo futuro è segnato. Le ultimissime sui rossoneri

Grandi novità sull’incontro avvenuto tra il Milan e la Roma per Saelemaekers. Come riportato da Calciomercato.com il belga non farà ritorno nella Capitale.

L’ANNUNCIO – «Fumata nera, se non nerissima per Saelemaekers alla Roma: i continui tira e molla di Ghisolfi hanno indispettito il Milan. Alexis torna in rossonero e ha diverse società interessate a lui».