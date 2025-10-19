Calciomercato Milan, Romano conferma tutto! Tentativo concreto, affare saltato per un motivo. L’aneddoto

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma tutto: i rossoneri avevano fatto in estate un tentativo concreto per Retegui

La scorsa estate, il calciomercato Milan era alla ricerca di un attaccante di spessore e tra i profili sondati c’era anche quello di Mateo Retegui, l’attaccante italo-argentino che poi ha scelto l’Arabia Saudita. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fornito i dettagli esclusivi su quanto accaduto dietro le quinte del mercato.

PAROLE – «Retegui ogni volta che mette la maglia dell’Italia fa benissimo, segna tanto e continua a dimostrare il suo valore», ha esordito Romano, sottolineando il feeling del giocatore con il calcio italiano. Retegui ha poi firmato un contratto molto importante con l’Al-Qadisiyya in Arabia, un deal che ha fruttato all’Atalanta (sua ex squadra) un «incasso straordinario intorno ai 67 milioni di euro» durante la scorsa estate.

Calciomercato Milan, Romano conferma il tentativo di Tare per Retegui

Prima che si concretizzasse questo trasferimento monstre, a giugno, il neo direttore Igli Tare aveva fatto «diversi sondaggi per provare a portare in Rossonero Retegui». L’interesse del Milan era concreto, ma le cifre erano sensibilmente diverse da quelle poi accettate dall’Arabia: «Il Milan non avrebbe mai pagato Retegui 66-67 milioni di euro, si ragionava su cifre differenti, intorno ai 35-40 con dei bonus».

L’Atalanta, tuttavia, «non ha mai dato apertura a quelle cifre», preferendo aspettare. Ed è qui che l’Arabia Saudita è entrata in scena, portando «a livello economico dei numeri completamente diversi per tutti».

Retegui culla il sogno del ritorno in Serie A

Per quanto riguarda il futuro immediato, Retegui «non pensa ad una partenza a gennaio, assolutamente». L’idea è che completi la stagione in Arabia, a meno che «non succedano cose clamorose».

Tuttavia, l’attaccante non ha dimenticato l’Italia: «Retegui il pensiero di tornare in Serie A un giorno comunque lo mantiene in un cassetto», ha rivelato Romano. Il giocatore ha la «sensazione di poter dare ancora qualcosa di importante al nostro campionato» (dove ha fatto bene sia al Genoa che all’Atalanta) e spera di continuare a contribuire alla causa della Nazionale per la qualificazione al Mondiale. L’abboccamento col Milan non è riuscito, conclude Romano, per diverse ragioni, «soprattutto quella economica».