Retegui Milan, sondaggi reali a giugno prima dell’Arabia. Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri a 40 milioni di euro». E sul possibile ritorno in Serie A

Retegui Milan, spunta il retroscena svelato da Fabrizio Romano: importanti sondaggi di Tare prima del trasferimento in Arabia Saudita

La scorsa estate, il calciomercato Milan era alla ricerca di un attaccante di spessore e tra i profili sondati c’era anche quello di Mateo Retegui, l’attaccante italo-argentino che poi ha scelto l’Arabia Saudita. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fornito i dettagli esclusivi su quanto accaduto dietro le quinte del mercato.

PAROLE – «Retegui ogni volta che mette la maglia dell’Italia fa benissimo, segna tanto e continua a dimostrare il suo valore», ha esordito Romano, sottolineando il feeling del giocatore con il calcio italiano. Retegui ha poi firmato un contratto molto importante con l’Al-Qadisiyya in Arabia, un deal che ha fruttato all’Atalanta (sua ex squadra) un «incasso straordinario intorno ai 67 milioni di euro».

Retegui Milan, il tentativo di Tare e il muro economico

Prima che si concretizzasse questo trasferimento monstre, a giugno, il neo direttore Igli Tare aveva fatto «diversi sondaggi per provare a portare in Rossonero Retegui». L’interesse del Milan era concreto, ma le cifre erano sensibilmente diverse da quelle poi accettate dall’Arabia: «Il Milan non avrebbe mai pagato Retegui 66-67 milioni di euro, si ragionava su cifre differenti, intorno ai 35-40 con dei bonus».

L’Atalanta, tuttavia, «non ha mai dato apertura a quelle cifre», preferendo aspettare. Ed è qui che l’Arabia Saudita è entrata in scena, portando «a livello economico dei numeri completamente diversi per tutti».

Il sogno della Serie A resta vivo

Per quanto riguarda il futuro immediato, Retegui «non pensa ad una partenza a gennaio, assolutamente». L’idea è che completi la stagione in Arabia, a meno di «cose clamorose».

Tuttavia, l’attaccante non ha dimenticato l’Italia: «Retegui il pensiero di tornare in Serie A un giorno comunque lo mantiene in un cassetto», ha rivelato Romano. Il giocatore ha la «sensazione di poter dare ancora qualcosa di importante al nostro campionato» e spera di continuare a contribuire alla causa della Nazionale per la qualificazione al Mondiale.