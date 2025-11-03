Calciomercato Milan, proseguono le trattative per il rinnovo di Tomori! Ultimissime notizie

Calciomercato Milan, proseguono le trattative per il rinnovo di Tomori! L’annuncio specifica che… Le ultimissime

Non c’è solo il campo negli impegni del Milan di Massimiliano Allegri. Parallelamente alle strategie tecniche, il fronte dirigenziale, coordinato dal Direttore Sportivo Igli Tare, sta lavorando intensamente alla pianificazione a lungo termine della rosa. La priorità assoluta di questo momento è blindare i giocatori che rappresentano il nucleo portantedel progetto, e in cima a questa lista figura il nome di Fikayo Tomori.

L’eco delle notizie lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano è forte: l’intenzione del club di prolungare il contratto del difensore inglese si fa sempre più concreta. Dopo un breve periodo di rallentamento, le discussioni per il rinnovo stanno per entrare nel vivo. Non si tratta di una semplice formalità, ma di un atto che sancisce la centralità di Tomori nei piani futuri del Milan.

Il centrale, il cui legame attuale scade nel 2027, è visto come un leader difensivo insostituibile. La sua velocità, la capacità di anticipo e la leadership silenziosa lo rendono un elemento chiave negli schemi di Allegri. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, vuole riconoscergli questo status attraverso un adeguamento contrattuale e l’estensione dell’accordo, probabilmente fino al 2028 o 2029.

La volontà del giocatore stesso gioca un ruolo cruciale. Tomori non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare Milanello, respingendo l’interesse di diverse squadre, soprattutto dalla sua terra natale. Questo forte senso di appartenenza e la sua dedizione sono fattori che accelerano la trattativa.

L’azione di Igli Tare su questo fronte è chiara: assicurare la stabilità alla retroguardia e scongiurare qualsiasi tentazione esterna. Il Milan si appresta dunque a rafforzare il suo patrimonio tecnico e a garantire che Tomori resti una colonna portante della difesa rossonera per gli anni a venire. Le prossime settimane saranno decisive per la fumata bianca che i tifosi attendono con fiducia.