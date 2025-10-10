Calciomercato Milan, deciso il futuro di Tomori? La dirigenza ha sciolto le riserve, succederà nelle prossime settimane. I dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno sciolto definitivamente le riserve e sono pronti a rinnovare il contratto di Tomori

La crisi difensiva della scorsa stagione era stata il vero tallone d’Achille del Milan, e all’interno di quella “macchina” difettosa, persino eroi dello Scudetto avevano mostrato segni di cedimento. Tra questi, spiccava l’involuzione di Fikayo Tomori, che non sembrava più il difensore dominante e veloce sbarcato a Milanello nel gennaio 2021. Oggi, però, l’aria è cambiata, e la cura Massimiliano Allegri sta producendo effetti positivi, trasformando un potenziale “esubero” in un pilastro inamovibile.

Il Corriere dello Sport celebra questo ritorno di forma con un titolo significativo: “Il ritorno di Tomori con rinnovo del Diavolo“. L’improvvisa e inaspettata risalita di rendimento del difensore inglese ha convinto la dirigenza ad accelerare i piani per il futuro.

Da Fattore Di Crisi A Determinante

Il quotidiano romano analizza il percorso di Tomori, che era stato uno dei simboli della crisi difensiva rossonera: “L’involuzione del difensore era uno dei fattori di crisi per il Milan l’anno scorso”. Il difensore, che aveva anche perso il posto in Nazionale, oggi è tornato a livelli eccellenti, dimostrando quella solidità, quella velocità e quella capacità di leadership che lo avevano reso uno dei centrali più apprezzati della Serie A.

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: “Oggi l’inglese è determinante come il primo anno in rossonero: il club pronto a prolungargli il contratto”. L’apprezzamento della dirigenza è duplice. Non solo per il rendimento sul campo, ma anche per l’atteggiamento: Tomori, infatti, aveva rifiutato l’idea di essere ceduto nel mercato di gennaio, impuntandosi per riconquistare un posto da titolare.

Il Merito Della Cura Allegri

Questo cambio di marcia è unanimemente attribuito al nuovo allenatore. “La dirigenza ha apprezzato il cambio di marcia: merito di Allegri”, si legge ancora. Il tecnico, noto per la sua capacità di recuperare e valorizzare i giocatori in difficoltà (come sta facendo con i nuovi innesti e con i vecchi leader), ha lavorato sulla concentrazione e sulla posizione del difensore. In un Milan che, come sottolineato da Ibrahimović, cerca “equilibrio e stabilità”, Tomori è tornato ad essere una garanzia fondamentale.

Il prolungamento del contratto non è solo un premio per il difensore, ma un segnale che il Milan intende blindare i propri asset principali e premiare chi sposa il progetto con convinzione e prestazioni all’altezza.