Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Tomori? La dirigenza ha sciolto le riserve, succederà nelle prossime settimane. I dettagli

Calciomercato News

Mercato Milan, conferme su Joe Gomez in vista di gennaio? Piano chiaro dei rossoneri, cosa può succedere. Lo scenario

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il Cagliari fissa il prezzo per Caprile: rossoneri pronti all'assalto, serve questa cifra per portarlo a Milanello

Calciomercato News

Calciomercato Milan, gennaio è ancora lontano: ma Tare inizia muoversi. C'è un obiettivo

Calciomercato News

Gila non rinnova, può lasciare la Lazio: non c'è solo il Milan su di lui. Tare può provarci

Calciomercato

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Tomori? La dirigenza ha sciolto le riserve, succederà nelle prossime settimane. I dettagli

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Tomori

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno sciolto definitivamente le riserve e sono pronti a rinnovare il contratto di Tomori

La crisi difensiva della scorsa stagione era stata il vero tallone d’Achille del Milan, e all’interno di quella “macchina” difettosa, persino eroi dello Scudetto avevano mostrato segni di cedimento. Tra questi, spiccava l’involuzione di Fikayo Tomori, che non sembrava più il difensore dominante e veloce sbarcato a Milanello nel gennaio 2021. Oggi, però, l’aria è cambiata, e la cura Massimiliano Allegri sta producendo effetti positivi, trasformando un potenziale “esubero” in un pilastro inamovibile.

Il Corriere dello Sport celebra questo ritorno di forma con un titolo significativo: Il ritorno di Tomori con rinnovo del Diavolo. L’improvvisa e inaspettata risalita di rendimento del difensore inglese ha convinto la dirigenza ad accelerare i piani per il futuro.

Da Fattore Di Crisi A Determinante

Il quotidiano romano analizza il percorso di Tomori, che era stato uno dei simboli della crisi difensiva rossonera: “L’involuzione del difensore era uno dei fattori di crisi per il Milan l’anno scorso”. Il difensore, che aveva anche perso il posto in Nazionale, oggi è tornato a livelli eccellenti, dimostrando quella solidità, quella velocità e quella capacità di leadership che lo avevano reso uno dei centrali più apprezzati della Serie A.

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: “Oggi l’inglese è determinante come il primo anno in rossonero: il club pronto a prolungargli il contratto”. L’apprezzamento della dirigenza è duplice. Non solo per il rendimento sul campo, ma anche per l’atteggiamento: Tomori, infatti, aveva rifiutato l’idea di essere ceduto nel mercato di gennaio, impuntandosi per riconquistare un posto da titolare.

Il Merito Della Cura Allegri

Questo cambio di marcia è unanimemente attribuito al nuovo allenatore. “La dirigenza ha apprezzato il cambio di marcia: merito di Allegri”, si legge ancora. Il tecnico, noto per la sua capacità di recuperare e valorizzare i giocatori in difficoltà (come sta facendo con i nuovi innesti e con i vecchi leader), ha lavorato sulla concentrazione e sulla posizione del difensore. In un Milan che, come sottolineato da Ibrahimović, cerca “equilibrio e stabilità”, Tomori è tornato ad essere una garanzia fondamentale.

Il prolungamento del contratto non è solo un premio per il difensore, ma un segnale che il Milan intende blindare i propri asset principali e premiare chi sposa il progetto con convinzione e prestazioni all’altezza.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.