Rinnovo Tomori, arrivano conferme importanti sul futuro del difensore inglese

Rinnovo Tomori, ci sono importanti conferme sulla volontà delle parti di prolungare il contratto dell’inglese attualmente in scadenza nel 2027

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando di aver trovato una nuova, convincente, identità, basata sulla solidità difensiva. Il lavoro del tecnico livornese ha prodotto risultati immediati: nelle prime sei giornate di Serie A, i rossoneri hanno subito solamente tre gol (di cui due nella prima sfortunata uscita contro la Cremonese), un dato che certifica il ritrovato equilibrio tattico della squadra.

Tra le certezze rispolverate in questa stagione 2025/2026, il nome che spicca è quello di Fikayo Tomori. Il centrale inglese è tornato a livelli altissimi, ritrovando forma, mentalità, fiducia e continuità sotto la guida di Allegri. L’ex Chelsea sembra ormai sulla strada per eguagliare le performance che lo avevano reso uno dei migliori difensori del campionato nell’anno dello Scudetto vinto con Stefano Pioli in panchina. La sua leadership e la capacità di essere un muro invalicabile sono fondamentali per lo stile di gioco pragmatico e solido che Allegri vuole imporre.

Priorità Rinnovo: Il DS Igli Tare All’Opera

Le prestazioni eccezionali di Fikayo Tomori non sono passate inosservate alla dirigenza. Come riportato da Fabrizio Romano tramite Calciomercato.com, sia lo staff tecnico che la dirigenza sono “soddisfatti dell’atteggiamento e delle prestazioni” fornite dal difensore. Questo apprezzamento si traduce in una mossa imminente sul fronte contrattuale: il calciomercato Milan è pronto a blindare il suo pilastro.

Il contratto di Tomori, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, è diventato una delle priorità assolute in casa rossonera. Il DS Igli Tare, insieme al resto della dirigenza, sta cominciando a ragionare concretamente sul possibile rinnovo contrattuale. Estendere il legame con un difensore di questo calibro è cruciale per la stabilità futura della squadra.

Tomori e La Nuova Identità Del Milan

Il rinnovo di Tomori non è solo una questione di tutela del patrimonio, ma un segnale forte sulle intenzioni del Milan. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il club vuole costruire un ciclo vincente basato sulla disciplina e sulla solidità difensiva, valori che il centrale inglese incarna perfettamente. La sua presenza è fondamentale non solo per i compagni di reparto come Mike Maignan, ma anche per dare la giusta copertura ai centrocampisti di qualità, come Luka Modrić e Adrien Rabiot.