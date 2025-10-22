Calciomercato Milan, non solo il difensore centrale: Tare pensa a rinforzare anche questa zona di campo. Ultimissime

La strategia di rafforzamento del Milan, attentamente pianificata dal direttore sportivo Iglli Tare in sintonia con le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, potrebbe non fermarsi al solo difensore centrale. Un altro settore del campo attenzionato è la fascia destra, dove si cerca una vera e propria alternativa all’inamovibile Alexis Saelemaekers. Il potenziale innesto, tuttavia, è legato a doppio filo all’evoluzione di Zachary Athekame.

L’esterno svizzero, che ha recentemente festeggiato la sua prima convocazione con la nazionale maggiore durante l’ultima sosta per le Nazionali, è arrivato a Milanello con grandi aspettative. Finora, però, le sue prime apparizioni in maglia rossonera hanno rivelato qualche tensione e una certa titubanza. Nonostante le sue qualità indiscusibili, Athekame non ha ancora dimostrato quella solidità e quella prontezza necessarie per essere considerato l’alternativa ideale per un Milan che punta al vertice.

Il tempo, però, è dalla sua parte. Allegri crede nelle potenzialità del giovane talento e lo staff tecnico sta lavorando intensamente per integrarlo al meglio negli schemi. L’obiettivo è fargli acquisire fiducia e abitudine al calcio italiano e, in particolare, alle richieste specifiche del tecnico livornese che, come noto, esige massima copertura e disciplina tattica dai suoi esterni.

La vera scadenza per Athekame è fissata al mercato di gennaio. Se da qui alla riapertura delle trattative lo svizzero riuscisse a dimostrare di essere una valida alternativa a Saelemaekers, garantendo affidabilità e prestazioni convincenti, allora il Milan potrà considerare completo il reparto. In caso contrario, lo scenario cambierà radicalmente: Tare sarà costretto a tornare sul mercato per individuare un esterno destro con maggiore esperienza e prontezza. L’investimento sarebbe mirato a non lasciare scoperto un ruolo fondamentale per il gioco di Allegri, evitando di sovraccaricare il titolare belga. La palla, per ora, resta dunque a Zachary Athekame, che ha davanti a sé le prossime settimane per conquistare la piena fiducia del Milan.