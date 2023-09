Calciomercato Milan, quanti rimpianti per l’attacco! La situazione. I problemi davanti si sentono e nasce tutto dal mercato

Il Milan si ritrova con lo stesso problema dello scorso anno: Giroud è l’unico centravanti utilizzabile da Pioli. Okafor viene visto come esterno e Jovic non è ancora nella condizione fisica adatta per essere una reale alternativa.

Il problema nasce soprattutto dal mercato. Due mesi che regalano rimpianti: da Scamacca a Morata, da Broja a Ekitike, tutte occasioni mancate. La più grande, in questo senso, è Mehdi Taremi, andato a segno alla prima in Champions League con il Porto contro lo Shakhtar. Lo scrive Tuttosport.