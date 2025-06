Calciomercato Milan, il Como insiste per Malick Thiaw: proposta da 4 milioni e progetto ambizioso per convincere il difensore

Calciomercato Milan, Thiaw continua a riflettere sulla proposta del Como: ingaggio monstre per il difensore centrale

Como scatenato sul mercato! Il club lariano, neopromosso in Serie A, non si ferma e, dopo i primi colpi, punta a rinforzare ulteriormente la propria rosa con un nome di spicco proveniente da una big. L’obiettivo, secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto esperto di mercato, è Malick Thiaw, difensore centrale del calciomercato Milan. Nonostante un iniziale scetticismo da parte del giocatore, il Como non molla e sta mettendo sul piatto argomenti di peso per convincerlo a sposare la causa biancoblù.

La notizia delle ultime ore, diffusa proprio da Daniele Longo, parla di nuovi contatti in giornata tra la dirigenza del Como e l’entourage del difensore tedesco. Un’insistenza che sottolinea la ferma volontà del club di assicurarsi le prestazioni di un calciatore con esperienza a grandi livelli, nonostante la giovane età. Thiaw, che milita nel Milan da un paio di stagioni, ha dimostrato le sue qualità, seppur tra alti e bassi, e rappresenterebbe un innesto di grande valore per la retroguardia comasca.

Il principale ostacolo, come sottolineato da Longo, è la non piena convinzione del giocatore. È comprensibile che un calciatore proveniente da un club blasonato come il Milan, che disputa regolarmente le coppe europee e lotta per i vertici della Serie A, possa avere delle perplessità nel passare a una neopromossa. Tuttavia, il Como sta cercando di superare questa resistenza con due argomenti fondamentali e particolarmente allettanti.

Il primo, e forse più impattante, è la proposta economica. Si parla di un’offerta d’ingaggio che si avvicina ai 4 milioni di euro a stagione. Una cifra da capogiro per un club come il Como, decisamente fuori dai parametri usuali per le neopromosse e che testimonia l’ambizione e la solidità economica della proprietà. Questo ingaggio renderebbe Thiaw uno dei giocatori più pagati dell’intera Serie A, un fattore che potrebbe far riflettere seriamente il difensore. È una cifra importante, un vero e proprio investimento significativo che il Como è disposto a fare per un elemento chiave per la propria difesa.

Ma non è solo una questione di soldi. Il Como sta puntando forte anche sul progetto tecnico e sulle ambizioni future. Il club lariano, supportato da una solida proprietà, intende consolidarsi in Serie A e costruire una squadra competitiva per il futuro. Vengono presentate al giocatore le potenzialità di crescita all’interno di un ambiente stimolante e con margini di miglioramento. L’idea è quella di rendere Thiaw un pilastro fondamentale della squadra, un leader difensivo su cui costruire il reparto arretrato. Il Como sta cercando di vendere al giocatore l’opportunità di essere protagonista in un nuovo percorso, piuttosto che una semplice riserva in una grande squadra.

La trattativa è dunque in pieno svolgimento. I nuovi contatti testimoniano la volontà del Como di non darsi per vinto. La strategia è chiara: mettere pressione con un’offerta economica irrinunciabile e affascinare con un progetto a lungo termine. Sarà interessante vedere se il Milan aprirà alla cessione e, soprattutto, se Malick Thiaw si lascerà convincere da questa proposta ambiziosa che potrebbe cambiargli la carriera. Il mercato estivo è appena iniziato, ma il Como ha già dimostrato di voler recitare un ruolo da protagonista, puntando su nomi importanti per costruire una squadra all’altezza della massima categoria. La Serie A si prepara ad accogliere un Como agguerrito e determinato a stupire.