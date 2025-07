Calciomercato Milan, affare Ricci in definizione! Le parole del DS del Torino Vagnati non lascia dubbi. Ultime

Calciomercato Milan, l’affare Ricci è ormai in definizione: le parole del DS Vagnati non lasciano dubbi sull’esito della trattativa

Il Torino FC si proietta verso la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e una scelta tecnica ben definita. A margine dell’apertura ufficiale del calciomercato, durante l’evento ‘Colpi da Maestro’ a Rimini, il direttore sportivo Davide Vagnati ha rilasciato alcune dichiarazioni chiave, chiarendo la visione del club e le sue ambizioni future.

Vagnati ha espresso piena fiducia nella decisione di affidare la panchina a Marco Baroni, il tecnico esperto reduce da ottimi risultati con il Verona, dove ha dimostrato capacità tattiche e una solida gestione del gruppo. “Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta con Marco Baroni,” ha affermato il ds granata, sottolineando il forte impatto del nuovo allenatore. “Il suo entusiasmo e la voglia di venire in una piazza importante come la nostra ci hanno totalmente convinto. Vogliamo migliorare la nostra scorsa stagione e siamo certi che Baroni sia l’uomo giusto per raggiungere questo obiettivo.”

L’arrivo di Baroni al Torino segna un passo importante per il club, che punta a superare i risultati della scorsa annata e a consolidare la propria posizione nel campionato di Serie A. La passione e la determinazione del tecnico, che ha un curriculum di tutto rispetto e una profonda conoscenza del calcio italiano, sono state evidentemente le qualità determinanti nella scelta della dirigenza.

Futuro di Samuele Ricci: Trattativa Calda con il Milan

Tra i temi caldi del mercato estivo del Toro, spicca la situazione di Samuele Ricci, il giovane centrocampista che ha mostrato grandi progressi sotto la Mole. Riguardo alla possibile cessione del giocatore al calciomercato Milan, Vagnati ha fornito un aggiornamento, pur mantenendo una certa riservatezza.

“Samuele è un giocatore che è cresciuto tantissimo da noi,” ha spiegato il direttore sportivo granata, evidenziando il percorso di crescita del calciatore. “Ad Empoli era un ragazzo e noi abbiamo creduto sempre in lui, fin dal suo arrivo a Torino. È un talento cristallino e un punto fermo della nostra squadra.”

La trattativa con i rossoneri, che sono attivamente alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo, sembra essere in una fase avanzata. “Vedremo come andrà a finire questa cosa con il Milan,” ha concluso Vagnati, lasciando intendere che la decisione finale è ancora in corso di definizione. L’interesse del Diavolo per Ricci testimonia la qualità del lavoro svolto dal Torino nella valorizzazione dei giovani talenti, un aspetto fondamentale per la strategia del club. La possibile partenza di Ricci potrebbe liberare risorse importanti per il mercato in entrata, consentendo al Torino di operare ulteriori mosse strategiche per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni.