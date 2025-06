Calciomercato Milan, Ricci fondamentale per Allegri! Ecco perchè il livornese ha spinto per il centrocampista del Torino

Calciomercato Milan, Samuele Ricci fondamentale per il centrocampo della prossima stagione: ecco perchè Allegri l’ha voluto

Giornata di saluti ufficiali in casa calciomercato Milan, con ben sei giocatori che lasciano il club. Abraham, Walker, Joao Felix e Sottil terminano i loro prestiti, mentre Jovic e Florenzi non vedono rinnovato il loro contratto. Nonostante l’amministratore delegato Furlani non ami il termine “rivoluzione”, il Diavolo è chiaramente in fase di profondo cambiamento.

L’importanza di Samuele Ricci per le liste UEFA

Pochi saranno i giocatori di ritorno dai prestiti che resteranno in maglia rossonera: il belga Alexis Saelemaekers, talentuoso esterno, e presumibilmente anche Tommaso Pobega, centrocampista dinamico. Questo è cruciale per le liste UEFA. Attualmente, solo Pobega, insieme al difensore Matteo Gabbia e al probabile partente Colombo, rientrano tra gli Over 22 cresciuti nel vivaio del Milan. L’unico Over 22 formatosi in Italia è il portiere Marco Sportiello. È evidente la necessità di “italianizzare” la rosa, e in questo contesto, l’acquisto di Samuele Ricci si rivela una mossa perfetta.

Le cifre dell’affare Ricci: un investimento strategico

Il classe 2001 Samuele Ricci, centrocampista promettente, risponde a molteplici requisiti, sia economici che tecnici. L’affare con il Torino si chiude per 23 milioni di euro, più 2 milioni di bonus. Per il giocatore, un contratto fino al 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva, per un ingaggio di oltre 2 milioni di euro. Ricci, in costante crescita, ha compiuto i passi necessari per affrontare un palcoscenico importante come San Siro. Cresciuto nell’Empoli, ha poi consolidato la sua carriera al Torino, dove è stato titolare inamovibile per tre anni e mezzo, arrivando a conquistare la maglia della Nazionale.

Il profilo tecnico di Ricci: paragoni illustri e qualità preziose

Il club meneghino si assicura un centrocampista di grande qualità. Ricci è capace di giocare in una mediana a due, ma anche come mezzala o playmaker. Ama prendere in mano il gioco e impostare l’azione, dimostrando una facilità nello smarcarsi e nel creare superiorità numerica e spazi. È un giocatore di equilibrio, fondamentale per le dinamiche di squadra, anche se non spicca per gol e assist. Alcuni lo hanno paragonato a Marco Verratti, noto per la sua abilità nel districarsi con la palla al piede e servire i compagni. Altri, in chiave rossonera, osano il paragone con Sandro Tonali, per la sua versatilità in diverse posizioni del centrocampo. Paolo Di Canio, ex fantasista e opinionista Sky, ha sottolineato come una figura come quella di Ricci manchi nel centrocampo del Diavolo da due anni.

Ricci e la sua passione per l’Africa: un equilibrio fuori dal campo

Chi lo ha visto crescere scommette su di lui a occhi chiusi, riconoscendogli una spiccata personalità. “Dimostrava di essere più grande dell’età che aveva”, giura chi lo ha allenato. Lo stesso Ricci ha ammesso di sentirsi più maturo della sua età, e non a caso è diventato capitano del Torino a soli 23 anni. Un viaggio in Africa – Namibia, Kenya, Madagascar – gli ha aperto gli occhi, facendogli vedere le cose da un’altra prospettiva e contribuendo alla sua maturazione. La firma con i rossoneri non è ancora avvenuta perché Ricci si trova attualmente in vacanza in Uganda con la sua famiglia, una passione che condivide attivamente sui social. “Viaggiare per me è importante e aiuta a preservare il mio equilibrio”, ha dichiarato. E il Milan, di equilibrio, ne ha un gran bisogno. Le visite mediche e la firma sono previste in settimana, per poi unirsi al ritiro da lunedì.