Ricci Milan, ecco il giorno delle visite mediche! Si conta di chiudere… Segui le ultimissime sul mercato dei rossoneri

Un’indiscrezione di mercato di grande rilievo sta circolando negli ambienti vicini al Milan e potrebbe trovare conferma a breve. Secondo quanto appreso da Matteo Moretto, una fonte solitamente ben informata sulle vicende calcistiche, il talentuoso centrocampista Samuele Ricci sarebbe atteso per le visite mediche con il club rossonero già nella giornata di mercoledì.

Questa notizia, sebbene ancora in attesa di conferma definitiva, sta infiammando l’entusiasmo dei tifosi del Diavolo, desiderosi di vedere nuovi innesti a centrocampo. Ricci, classe 2001, è un mediano di rottura, dotato di grande dinamismo e visione di gioco, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Nelle ultime stagioni ha dimostrato ampiamente le sue qualità in Serie A con il Torino, attirando l’attenzione di diversi top club italiani ed europei. La sua capacità di recuperare palloni e impostare l’azione lo rende un profilo ideale per il centrocampo milanista, che cerca muscoli e intelligenza tattica.

L’arrivo di Ricci andrebbe a rinforzare ulteriormente la mediana a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, da poco insediatosi sulla panchina del Milan con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’operazione, se dovesse concretizzarsi con le visite mediche di mercoledì, rappresenterebbe un passo significativo nella campagna acquisti estiva del club di Via Aldo Rossi, che sembra intenzionato a puntare su giovani promesse italiane per costruire un futuro solido. La dirigenza del Milan, capitanata dall’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, dal responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada e dal direttore sportivo Igli Tare, sta lavorando incessantemente per mettere a disposizione di Fonseca una rosa competitiva e all’altezza degli obiettivi stagionali.

I prossimi giorni saranno cruciali per avere la conferma definitiva di questa indiscrezione. Se Samuele Ricci dovesse effettivamente presentarsi a Milanello per le visite mediche, si aprirebbe ufficialmente un nuovo capitolo nella sua carriera e nella strategia di mercato dei meneghini. I tifosi attendono con ansia l’annuncio ufficiale, sperando di accogliere presto il giovane centrocampista tra le fila del prestigioso club lombardo.