Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Sucic! Rossoneri beffati dall'Inter, la ricostruzione del colpo sfumato

Mercato Milan, Alex Jimenez impressiona in Premier League: il Bournemouth ha già deciso! Comunicazione ai rossoneri e al Real Madrid

Calciomercato Milan, Jonathan Burkardt il nome caldo per l'attacco: il tedesco dell'Eintracht nel mirino di Allegri

Calciomercato Milan LIVE: Allegri sogna Kim e Icardi a gennaio, idea Giovane

Mercato Milan, per l'attacco non tramonta Dovbyk: Tare pensa nuovamente all'ucraino, c'è questo scenario con l'ok di Allegri

7 minuti ago

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Sucic: rossoneri beffati dall’Inter nelle fasi finali del 2024. La ricostruzione

Si svelano i retroscena del trasferimento di Sucic all’Inter, che ha permesso ai nerazzurri di battere la concorrenza agguerrita di top club europei, tra cui il calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Longari di Sportitalia, l’Inter è riuscita ad assicurarsi il talento croato chiudendo l’affare con la Dinamo Zagabria già nelle «fasi finali del 2024». Una mossa d’anticipo clamorosa, considerato che in quel periodo Sucic era ancora «fermo ai box per infortunio».

Il Milan si è mosso con un ritardo fatale. Il club rossonero, che pure era interessato al giocatore, «si palesò solo dopo il rientro in campo» di Sucic. A quel punto, l’operazione Inter era già stata sigillata, lasciando i rossoneri con un nulla di fatto sul giovane e promettente centrocampista.

