Calciomercato Milan, retroscena su Lukaku: ecco la sua volontà!

Calciomercato Milan, spunta un’importante retroscena su Romelu Lukaku: il belga voleva la Juve ma la trattativa è ferma

Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, voleva diventare un nuovo giocatore della Juve, ma ad oggi la trattativa, per come avevano in testa di farla i bianconeri, non si può fare. E quindi il belga non sa dove giocherà il prossimo anno.

A spiegarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport 24 ricordando che l’offerta della Juve al Chelsea era vincolata ad una eventuale cessione di Vlahovic da definire entro i primi di agosto. La cessione non c’è stata e i due club hanno provato a ragionare su uno scambio di attaccanti, ma non hanno trovato un accordo sul conguaglio in favore della Vecchia Signora. L’operazione si è fermata nonostante il legame instaurato da Lukaku con la Juve e il no all’Inter.