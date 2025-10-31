Connect with us

Calciomercato Milan, retroscena Allegri: società pronta ad accontentarlo a gennaio nonostante le smentite. C'è quell'idea in mente

Rinnovo Leao, piovono conferme: intenzione chiara del Milan e primi dialoghi col calciatore. Questa la posizione del portoghese

Calciomercato Milan, via libera di Furlani? Due colpi in programma a gennaio ma c'è anche questo tema aperto

Mercato Milan, Tare chiude il doppio rinnovo: dialoghi spediti e fumata bianca dietro l'angolo. Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez lascia Milanello a gennaio? Scenario preciso in vista della sessione invernale. Cosa può succedere

13 minuti ago

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Allegri: club pronto a reperire a gennaio, in caso di occasione, un centravanti diverso da Gimenez

Alessandra Gozzini, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la preoccupante crisi realizzativa di Santiago Giménez al Milan. Il centravanti messicano, su cui il club rossonero aveva puntato per la corsa Champions, sta deludendo le aspettative.

Per ritrovare l’unico momento in cui «Gimenez è stato decisivo in zona gol si deve tornare a fine settembre e alla partita di Coppa Italia contro il Lecce». Quella è, finora, l’unica rete stagionale. In totale, da quando è al Milan, ha segnato solo «altre sei in 30 partite totali»: una in Champions da ex contro il Feyenoord e cinque nel campionato precedente, segnate contro squadre di media-bassa classifica.

Calciomercato Milan, il curriculum di Santiago Gimenez e il bivio di gennaio

Il calciomercato Milan aveva scommesso su Giménez forte di un «curriculum rispettabilissimo»: «65 gol in 105 presenze con il Feyenoord» e «sette in 9 gare di Champions con gli olandesi». A gennaio, mese in cui si era trasferito a Milano, Santi potrebbe trovarsi di fronte a un nuovo momento chiave.

Gozzini è netta: «senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere». Nonostante Allegri lo difenda pubblicamente, dicendogli di stare «tranquillo, ha sempre segnato e lo farà anche con il Milan», il club «cercherebbe un sostituto sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Max».

Il suo contratto scade nell’estate «2029», ma la sua permanenza si deciderà nelle prossime settimane: «Se invece inizieranno ad arrivare i gol, il tempo scorrerà molto più lentamente».

