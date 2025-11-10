Calciomercato Milan, retroscena Allegri: società pronta ad accontentarlo a gennaio 

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Allegri: club pronto a reperire a gennaio, in caso di occasione, un centravanti diverso da Gimenez

Alessandra Gozzini, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, ha analizzato la preoccupante crisi realizzativa di Santiago Giménez al Milan. Il centravanti messicano, su cui il club rossonero aveva puntato per la corsa Champions, sta deludendo le aspettative.

Per ritrovare l’unico momento in cui «Gimenez è stato decisivo in zona gol si deve tornare a fine settembre e alla partita di Coppa Italia contro il Lecce». Quella è, finora, l’unica rete stagionale. In totale, da quando è al Milan, ha segnato solo «altre sei in 30 partite totali»: una in Champions da ex contro il Feyenoord e cinque nel campionato precedente, segnate contro squadre di media-bassa classifica.

Calciomercato Milan, il curriculum di Santiago Gimenez e il bivio di gennaio

Il calciomercato Milan aveva scommesso su Giménez forte di un «curriculum rispettabilissimo»: «65 gol in 105 presenze con il Feyenoord» e «sette in 9 gare di Champions con gli olandesi». A gennaio, mese in cui si era trasferito a Milano, Santi potrebbe trovarsi di fronte a un nuovo momento chiave.

Gozzini è netta: «senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere». Nonostante Allegri lo difenda pubblicamente, dicendogli di stare «tranquillo, ha sempre segnato e lo farà anche con il Milan», il club «cercherebbe un sostituto sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Max».

Il suo contratto scade nell’estate «2029», ma la sua permanenza si deciderà nelle prossime settimane: «Se invece inizieranno ad arrivare i gol, il tempo scorrerà molto più lentamente».