News
Calciomercato Milan, incredibile retroscena! Un anno fa Ibrahimovic ci aveva provato seriamente
Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena: un anno fa Ibrahimovic ci aveva provato per Osimhen
Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray per la cifra monstre di 75 milioni di euro (valore della clausola rescissoria) è stato un affare complesso, definito dal Napoli con condizioni rigorose. Tra queste, una spicca per il suo significato strategico in Serie A: la clausola anti-Italia.
Come rivelato da Fabrizio Romano, il Napoli ha imposto al club turco un divieto di rivendere Osimhen a qualsiasi squadra italiana per i prossimi due anni. La ragione dietro questa mossa è di natura squisitamente competitiva, mirata a blindare il Napoli dal rischio di un ritorno del bomber nigeriano con la maglia di una diretta concorrente.
Perché Il Napoli Si Tutela: Il Precedente Dei Top Club
Secondo Fabrizio Romano, la decisione del Napoli di inserire un vincolo così stringente deriva dalla consapevolezza che i principali top club italiani avevano già sondato il terreno per Osimhen:
- Milan: Il club rossonero, nel 2024, aveva considerato l’attaccante come una “opportunità last minute” per rinforzare il reparto offensivo, una mossa che avrebbe fatto saltare i piani del DS Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri sul mercato.
- Juventus: Anche la Juventus, storica rivale del Napoli, aveva pensato a Osimhenl’estate precedente (nel 2025), segno che il giocatore era un obiettivo concreto per le squadre che lottano per lo Scudetto e per la zona Champions League.
Inserendo la clausola, il Napoli non solo massimizza il profitto economico dell’operazione, ma si mette anche al riparo da una potenziale beffa: vedersi strappare un giocatore pagato 75 milioni di euro e ritrovarlo in campo contro entro breve tempo con la maglia di Milan o Juventus.
Dettagli Della Clausola Anti-Italia
Secondo quanto emerso dalle trattative, la clausola anti-Italia vieta al Galatasaray di cedere Victor Osimhen a un club di Serie A per un periodo di due anni (altre fonti hanno parlato di tre anni, ma il periodo di due anni è il più citato).
Questa formula è diventata un’ulteriore garanzia pretesa dal Napoliper dare l’ok finale a un trasferimento che ha richiesto lunghe negoziazioni (soprattutto sulle modalità di pagamento della clausola da 75 milioni di euro, che avverrà in più tranche).