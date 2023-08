Calciomercato Milan, Renato Sanches, ex obiettivo rossonero, sbarca in Italia: c’è l’accordo tra la Roma e il PSG

La Roma ha trovato il rinforzo per il centrocampo e ha chiuso l’accordo col Psg per arrivare a Renato Sanches, ex obiettivo del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portoghese arriva in giallorosso con la formula del prestito oneroso a un milione.