Calciomercato Milan, Ravezzani incorona Pulisic: «L’acquisto più azzeccato, lui invece mi ha deluso»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, Fabio Ravezzani ha detto la sua sul calciomercato Milan

«Dei nuovi acquisti diciamo che Pulisic è stato il più azzeccato, su questo non ci sono dubbi. Mi aspettavo di più da Chukwueze. Sono tutti giocatori che avevano bisogno di ambientarsi, perché provenienti da altri campionati, da lingue diverse, pretendere che pronti via andassero subito a cannone era un equivoco. Questo Milan rifondato, perchè sono cambiati almeno 5 titolari, aveva bisogno di tempo ma non solo in questa stagione, nelle stagioni. Normale dire che se arrivi secondo, se fai almeno la semifinale di Europa League con una squadra rinnovata e di prospettiva, l’allenatore non ha fatto così male»

