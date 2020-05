Calciomercato Milan: Raiola ti porta un terzino destro di qualità

Calciomercato Milan: Mino Raiola sarebbe deciso a portare in maglia rossonera un terzino destro di qualità, ecco il motivo

Come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan non avrebbe molte garanzie nel reparto difensivo sulla corsia di destra, rispetto al verso opposto, nel quale vi sarebbe Theo Hernandez. Calabria e Conti non convincerebbero e per questo motivo la società di Via Aldo Rossi avrebbe deciso di osservare con cura, cosa potrebbe regalare il calciomercato.

Daniel Dumfries, terzino di enorme qualità del PSV Eindhoven, si sarebbe affidato a Mino Raiola. Quest’ultimo sarebbe disposto ad agevolare il trasferimento in maglia rossonera per acquistare qualche credito importante in vista dei rinnovi di alcuni suoi assistiti che militano nel Diavolo.