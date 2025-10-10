Calciomercato Milan, retroscena Rabiot! La rivelazione del centrocampista: poteva già arrivare in ross

Calciomercato Milan, Adrien Rabiot ha svelato un clamoroso retroscena: poteva sbarcare in rossonero già nell’estate del 2024

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha rivelato questo importante retroscena di mercato:

MILAN – «E dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico. Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione».

ALLEGRI – «Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione. Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n’era fatto nulla. Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti».

L’INTERVISTA DI RABIOT