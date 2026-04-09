Calciomercato Milan, futuro da definire per Camarda e Kostic: in crescita questo scenario!

Calciomercato Milan, futuro da definire per Camarda e Kostic: aumentano le chance di vedere lontano da Milano i due talenti. La situazione

Da anni il Milan fatica a trovare un attaccante prolifico che possa essere il punto di riferimento offensivo della squadra. Tuttavia, per il futuro, il club rossonero può contare su due giovani di grande talento: Francesco Camarda e Andrej Kostic.

Francesco Camarda, classe 2008, è attualmente in prestito al Lecce, dove aveva iniziato la stagione in modo molto promettente. Tuttavia, un grave infortunio alla spalla lo ha costretto a fermarsi prima del previsto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Camarda dovrebbe essere pronto a rientrare per le ultime partite di campionato, e la sua carriera continua a crescere sotto gli occhi del Milan, che lo ha visto crescere nel proprio settore giovanile.

Per quanto riguarda Andrej Kostic, il giovane centravanti montenegrino classe 2007 è stato acquistato dal Partizan Belgrado per una cifra che comprende 3,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il primo colpo di mercato estivo del Milan ha già dimostrato le sue qualità, segnando 10 gol nel massimo campionato serbo. Kostic terminerà la stagione in Serbia, ma ufficialmente il suo contratto con il Milan inizierà il prossimo 1° luglio.

Entrambi i giocatori sono attesi a Milanello per il ritiro estivo, dove saranno valutati da Massimiliano Allegri, che deciderà insieme alla dirigenza quale sarà il loro destino per la prossima stagione. Al momento, non sembrano ancora pronti per una permanenza stabile in prima squadra. Camarda, infatti, potrebbe essere destinato a un altro prestito per accumulare esperienza, mentre per Kostic la situazione potrebbe essere più complessa: il montenegrino potrebbe essere integrato tra la prima squadra e la Milan Futuro, la squadra giovanile rossonera, ma non è da escludere un altro prestito, dato che in Serbia gioca già nel calcio dei grandi e potrebbe trovarsi a lottare per un posto in una squadra di Serie C.

Con questi giovani talenti, il Milan sembra voler costruire il proprio futuro offensivo, ma la sfida sarà quella di integrarli gradualmente nel progetto rossonero, in attesa di capire se uno di loro possa diventare il prossimo attaccante di riferimento della squadra.

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