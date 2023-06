Calciomercato Milan, il post Tonali: da Guler a…Icardi. Ecco tutti i nomi dopo la cessione del centrocampista al Newcastle

Il calciomercato del Milan sta ovviamente cercando di entrare nel vivo, specialmente dopo la cessione – in pratica solo da ufficializzare – di Sandro Tonali al Newcastle. Il capitano dell’Under 21 è attualmente impegnato con la Nazionale nella fase a gironi dell’Europeo di categoria.

Tutto su Arda Güler

In particolare, i rossoneri sono ormai decisi alla virata verso Arda Güler, 18enne turco che nello scorso campionato con il Fenerbahce ha segnato 13 gol e servito 18 assist in 59 presenze ufficiali. Il Milan è forte sul giocatore, con il club che sarebbe disposto a pagare anche più dei 17,5 milioni di euro necessari per la clausola. Anche perché, oltre al Milan, sul ragazzo ci sono anche Real Madrid, Barcellona e altre big europee. Secondo quanto trapela, il Milan per avere la meglio dovrebbe presentare un’offerta di circa 22 milioni di euro più bonus. Al contempo, i rossoneri proporrebbero al Fenerbahce un accordo su una potenziale rivendita del calciatore.

Per il Milan si tratta sicuramente di uno sforzo importante, anche perché – come già detto – la concorrenza è tantissima. Molto ovviamente sarà rappresentato dalla decisione personale del calciatore, che dovrà scegliere il progetto migliore per la sua crescita. Il Milan, in ogni caso, punterà sul turco come colpo ad effetto dopo la dolorosa cessione di Tonali.

Le ultime su Icardi

In attacco, invece, un’idea affascinante è quella che porta a Mauro Icardi. Anche l’argentino ha giocato in Turchia quest’anno, con il Galatasaray vincitore del campionato in questa stagione. L’interesse dei rossoneri per il calciatore è comunque importante e il ragazzo sicuramente tornerà al PSG dopo l’annata turca.

Per Icardi c’è però un ostacolo molto importante: l’ingaggio. Il ragazzo infatti percepisce uno stipendio annuale di 7 milioni, decisamente troppo per la politica economica del Milan attuale. Il club dovrebbe quindi far leva su altri fattori (tra cui alcuni bonus) per spingere eventualmente la punta argentina a decurtarsi l’ingaggio pur di vestire rossonero.

Attese novità anche in chiave Kamada. Il giapponese è un pallino di ormai varie settimane per il club rossonero ma, al momento, il Milan sta attendendo l’iscrizione degli agenti in Italia per chiudere definitivamente l’operazione. Un colpo di mercato che, comunque, salvo cataclismi sportivi, dovrebbe andare in porto.

La pista Amrabat

A sorpresa sta emergendo anche un altro nome per il centrocampo, ovvero quello del marocchino Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina infatti sembra destinato a lasciare i viola e ci sarebbero stati i primi approcci tra le due società. La Fiorentina valuta il calciatore non meno di 30 milioni di euro e su di lui ci sono anche alcune big di Premier League, così come le immancabili Barcellona e Real Madrid.