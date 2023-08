Mercato Milan, le parole di Pochettino sul futuro di Lukaku

Calciomercato Milan, Mauricio Pochettino ha chiarito in conferenza stampa quello che potrà essere il futuro di Lukaku

Il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, è tornato a parlare del futuro di Romelu Lukaku, obiettivo del calciomercato Milan.

PAROLE – «La situazione di Romelu Lukaku era chiara prima che arrivassi io tra società e giocatore. Per noi non c’è niente da fare. Non è solo un lato. Sono due lati. Sono due parti che cercano di trovare la soluzione migliore. Non si può parlare solo del club».