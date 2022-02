ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: i piani per sostituire Kessie. Così il club rossonero vuole sopperire alla partenza dell’ivoriano

Come riporta La Gazzetta dello Sport il Milan ha già iniziato la scorsa estate a lavorare per il dopo Kessie

È arrivato Adli dal Bordeaux per 10 milioni, e il club continuerà rinnovando Bennacer e rendendo Tonali sempre più centrale. C’è poi sempre Renato Sanches in cima ai pensieri del club in vista della prossima sessione di mercato.