Calciomercato Milan, Pellegrino sull’interesse dei rossoneri: le sue dichiarazioni confermano che… Le ultimissime notizie

Il pareggio per 2-2 tra Parma e Milan ha messo in evidenza le qualità dei giovani talenti in campo, inclusa quella di Meteo Pellegrino, attaccante dei ducali e protagonista di una buona prestazione. Intervistato ai microfoni di TeleLombardia nel post-partita, il giocatore ha commentato l’esito della gara e ha risposto alle voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino proprio del Milan, in parte per i suoi trascorsi nelle giovanili dell’Inter.

Quando gli è stato chiesto se avesse l’obiettivo di rivivere Milano dopo l’esperienza con i cugini nerazzurri, Pellegrino ha sviato l’argomento, concentrandosi sul presente e sulla sua crescita: «Io giocavo molto da piccolo nell’Inter. Sinceramente non penso a quello, penso a quello che faccio ogni giorno, a migliorare. È questo il mio focus». Il giovane attaccante ha così messo in chiaro che la sua concentrazione è rivolta unicamente al campo e al suo percorso attuale.

Nonostante la cautela, Pellegrino non ha nascosto il piacere di essere accostato a un club del calibro del Milan: «Certo, è bello che si parli di una squadra come il Milan». L’interesse da parte di un club così prestigioso è certamente un motivo di orgoglio e una conferma delle sue buone prestazioni in maglia crociata.

Tuttavia, il focus del giocatore resta saldo sul club che lo ha lanciato in prima squadra: «Però il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio». Le dichiarazioni di Pellegrino mostrano maturità e grande rispetto per la sua attuale squadra, nonostante le lusinghe del mercato e la possibilità di tornare a giocare in una grande piazza. Il Milan prende nota, ma per ora il talento è concentrato sulla salvezza del Parma.