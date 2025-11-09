Connect with us

Calciomercato Milan, Pellegrino resta un obiettivo concreto: le ultime parole dell'argentino...

Parma Milan, quante occasioni sprecate: tutti questi errori confermano una cosa ben precisa

Mercato Milan, i rossoneri sono pronti a blindare Emanuele Sala: contatti ufficialmente avviati

De Winter, il retroscena: prima del Milan, la Roma lo aveva chiesto al Genoa

Mercato Milan, un club pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: Allegri fa muro

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Pellegrino

Il pareggio per 2-2 tra Parma e Milan non ha solo lasciato l’amaro in bocca ai rossoneri per i punti persi, ma ha anche offerto al Milan l’occasione per visionare da vicino alcuni talenti dei ducali. Tra i nomi che circolano con insistenza negli ambienti di mercato c’è quello di Meteo Pellegrino, giovane attaccante che si sta mettendo in luce in Serie A.

L’interessamento del Milan per Pellegrino non è una novità assoluta, ma la sua recente prestazione al Tardini avrebbe ulteriormente convinto l’area tecnica rossonera. Il giocatore, che ha già avuto un passato nelle giovanili dell’Inter, è visto come un profilo giovane e duttile, in linea con la strategia di rafforzamento del club.

Intervistato nel post-partita, lo stesso Pellegrino non ha nascosto il piacere per le voci che lo accostano al Milan: «È bello che si parli di una squadra come il Milan», ha dichiarato a TeleLombardia. Tuttavia, l’attaccante ha mantenuto la testa sulle sue priorità: «Il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio».

Nonostante le lusinghe, Pellegrino si è mostrato concentrato sul suo percorso di crescita, affermando di non pensare a un eventuale ritorno a Milano e di essere focalizzato sul miglioramento quotidiano con il Parma.

La dirigenza del Milan, sempre attenta ai giovani talenti del campionato italiano, seguirà con attenzione la crescita di Pellegrino nelle prossime settimane. La sua duttilità e il potenziale mostrato potrebbero renderlo un obiettivo concreto per le future sessioni di mercato, in un’ottica di ringiovanimento e rafforzamento della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

