Calciomercato Milan, non è un nome valutato da Tare: la rivelazione che spiazza tutti

Nonostante le ricorrenti voci di corridoio che animano la finestra di calciomercato, l’attaccante argentino Mateo Pellegrino non rientra, almeno per il momento, tra i profili attentamente valutati dal Milan. L’indiscrezione, o meglio la secca smentita, arriva direttamente dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che fa chiarezza sulle strategie del Diavolo.

Secondo quanto risulta alla fonte giornalistica, l’attaccante, apprezzato per la sua fisicità e il senso del gol, non figura attualmente sulla lista dei desideri stilata dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese arrivato a Via Aldo Rossi dopo una lunga e vincente esperienza alla Lazio, in stretta collaborazione con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e per aver riportato lo Scudetto al Milan nel suo primo ciclo, sta lavorando per definire al meglio i rinforzi necessari, in particolare nel reparto offensivo.

Le Priorità del Milan e il Ruolo di Tare

Il mercato è notoriamente un campo minato di speculazioni, e il nome di Pellegrino era circolato come potenziale alternativa o rinforzo per l’attacco rossonero. Tuttavia, Moretto taglia corto: “Quello che risulta a noi è che ad oggi Mateo Pellegrino non sia un nome valutato, vagliato dal direttore sportivo Igli Tare e il mister Massimiliano Allegri. Quindi non mi risulta possa essere un nome da inserire nella lista del Milan.”

Questa precisazione è fondamentale per comprendere le reali priorità del club meneghino. La dirigenza, sotto la guida sportiva di Igli Tare e la visione tecnica di Allegri, è concentrata sull’individuazione di profili che possano integrarsi immediatamente e portare un salto di qualità tangibile alla rosa. Sebbene l’attaccante del Parma stia dimostrando ottime qualità, la sua inclusione nella lista non è ancora stata formalizzata, indicando che i rossoneri stiano valutando altri obiettivi primari o profili con caratteristiche diverse per completare il reparto avanzato.

Il lavoro di Tare al Milan è focalizzato sulla costruzione di una squadra equilibrata, unendo l’esperienza del blocco storico a giovani talenti mirati. L’esclusione (momentanea) di Pellegrino dalla lista attesta la selettività delle scelte del club, che non intende operare per sentito dire, ma solo su obiettivi concreti e condivisi tra allenatore e direttore sportivo. Il mercato di gennaio, tuttavia, è imprevedibile, ma le attuali indicazioni portano altrove le attenzioni del Milan.