Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha rivelato quale sarà il budget a disposizione di Igli Tare per le operazioni estive

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato così del calciomercato Milan estivo:

PAROLE – «Però ricordando che quando accadono queste cessioni bisogna essere bravi e pronti, non per sostituirlo, perché Reijnders non lo sostituisci così, per cercare di mantenere alta la qualità della rosa. Che oggi ovviamente è scesa di livello senza il nostro giocatore più forte, il nostro De Bruyne degli anni 20. Ora dobbiamo sperare che Tare, del quale mi fido molto, che Allegri, dalla cui ambizione e orgoglio mi fido molto, riescano a trovare uno-due-tre giocatori per riuscire a tenere alto il livello della rosa. Non conta il prezzo, conta come ha fatto Tare quando è andato a prendere Milinkovic-Savic che non costava tanto. Vi dico di più. Da quello che ho captato dalle mie fonti, le stesse che mi avevano detto che era già chiusa la questione Allegri la sera prima, e poi ovviamente andremo a verificare col tempo, che oltre ai 75 milioni di Reijnders dovrebbero essere messi una trentina di milioni per una campagna acquisti che abbia, ma verificheremo, circa 100 milioni per l’acquisizione di giocatori che non debbano far rimpiangere Reijnders e che debbano ovviamente la caratura della rosa. Intanto pareggiarla senza Reijnders e poi ovviamente migliorarla. Mi fido molto di Tare e di Allegri, conoscono bene i giocatori. La partenza con Tare e Allegri è una partenza certamente foriera di prospettive. Non ci sono sicurezze, ma la sicurezza me la danno Tare e Allegri».