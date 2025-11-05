Calciomercato Milan, retroscena Pavlovic: dal veto estivo di Allegri al nuovo ruolo da insostituibile in rossonero

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Pavlovic: Allegri in estate ha posto il veto alla partenza del centrale serbo

Il Milan che lotta per lo Scudetto ha scoperto un «uomo in più» in difesa: Strahinja Pavlovic. Il serbo non è decisivo solo per il suo apporto in zona gol (match-winner contro la Roma), ma per un contributo a «tutto campo» che lo ha reso un «perno insostituibile» della retroguardia di Massimiliano Allegri.

E pensare che, come riporta Calciomercato.com, solo cinque mesi fa Pavlovic fu «vicino a lasciare il calciomercato rossonero». Sul tavolo del DS Tare era arrivata una ricca proposta da 30 milioni di euro dal Crystal Palace, offerta che fece «vacillare tutti».

Calciomercato Milan, il veto di Allegri e la libertà tattica

Fu determinante il «no di Allegri». Il tecnico, prima di avallare la cessione, volle valutarlo sul campo avendogli intravisto un «grande potenziale». Dopo aver bloccato il trasferimento, Allegri ha lavorato sul serbo, rendendolo l’elemento indispensabile per la retroguardia. Il tecnico ha persino studiato la linea a tre «mobile» proprio grazie a lui.

Questa «libertà a tutto campo» ha avuto un impatto diretto in zona offensiva. La sua heat-map lo vede in un ruolo quasi alla Bastoni, come confermato dallo stesso difensore: «Dal mister ricevo indicazioni di spingere. Quando parte Rafa [Leao], devo partire anche io».

Crescita e numeri da leader

Pavlovic ha superato la difficoltà del suo primo anno, come ha ammesso: «Mister Allegri mi ha migliorato, come giocatore e ci ha migliorato come squadra».

I suoi numeri difensivi sono esplosi: oltre il 64% di contrasti riusciti, oltre il 61% di duelli vinti e un impressionante 63% sui duelli aerei. A questi si aggiungono 37 azioni offensive interrotte e ben 2 assist, 5 tiri e 2 gol in fase offensiva. Con 12 partite giocate, tutte da titolare, Pavlovic è diventato il vero «insostituibile di Allegri».