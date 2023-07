Il Milan si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un vice Theo Hernandez. In tal senso passi avanti per Pellegrini

Con Ballo Tourè in uscita, il Milan si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un vice Theo Hernandez. In tal senso passi avanti per Pellegrini:

come riportato da Sportitalia i dialoghi per il terzino della Juventus, che piace anche alla Lazi, sono ben avviati